Boskamp fantaseert over titel: "Dan ga ik helemaal los, honderd procent"

Feyenoord gaat met vijf punten voorsprong op achtervolger Ajax aan de leiding in de Eredivisie. Met nog twaalf wedstrijden te gaan komt de titel voor de Rotterdammers steeds dichterbij. Analist en Feyenoord-supporter Jan Boskamp fantaseert bij Voetbal Inside al volop over de titel.



"Iedereen gunt Feyenoord het kampioenschap", vertelt de oud-voetballer. "Omdat het zo ontzettend lang geduurd heeft en nog steeds duurt. Je hebt nog niets. Dat is waardeloos. Maar ik hoop het echt zo. Dat kun je je niet voorstellen. Dan ga ik aan jullie tafel zitten (van Voetbal Inside, red.) en ga ik helemaal los. Honderd procent."



Binnenkort wacht Feyenoord het belangrijke duel tegen regerend landskampioen PSV. "Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat we een wereldpartij gaan zien", aldus Boskamp. "In de eerste vijf, tien minuten moet er een goal vallen, zodat er een ploeg moet komen. Dan is het toch een ander verhaal en komt er meer ruimte. Uiteindelijk hoop ik toch dat wij (Feyenoord, red.) gaan winnen."