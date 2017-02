Voormalig PSV-sterspeler doet geheimzinnig over toekomst in Premier League

Bij Stoke City is middenvelder Ibrahim Afellay eindelijk weer fit, maar het is nog maar de vraag of de ploeg uit de Premier League nog lang van zijn kunsten kan genieten. De voormalig sterspeler van PSV beschikt bij Stoke over een aflopend contract en weet nog niet of hij die gaat verlengen.



"Ik heb nog geen nieuws voor jullie. Voor zulke vragen moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. Ik focus me volledig op mijn werk op het veld en probeer elke dag het maximale eruit te halen", antwoordt Afellay op vragen van Britse media. "Of ik wil blijven? Het is een mooie club natuurlijk, maar verder kan ik niets zeggen. Ik concentreer mij alleen op het voetbal."



In december maakte de geboren Utrechter zijn rentree bij de Premier League-club na acht maanden blessureleed.