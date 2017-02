'Hij had het prachtig gevonden om te zien dat Feyenoord weer is opgekrabbeld'

Coen Moulijn zou woensdag zijn tachtigste verjaardag gevierd hebben. Weduwe Adri Moulijn mist Feyenoords clubicoon nog elke dag, vertelt ze in de laatste editie van Feyenoord Magazine.



"Coen Moulijn overleed op 4 januari 2011, middenin een rampseizoen voor Feyenoord. Het doet Adri nog steeds pijn dat hij daardoor de betere tijden niet meer heeft meegemaakt. Bij elke gewonnen wedstrijd schiet het wel even door haar hoofd hoe Coen gereageerd zou hebben, hoe hij op het balkon van de unit van Willem van ’t Wout zou hebben staan klappen voor de spelers."



Adri bezoekt nog trouwe iedere thuiswedstrijd van Feyenoord. "Hij (Coen, red.) zou ongetwijfeld genoten hebben van het gezelschap van zijn voormalige ploeggenoten en had het prachtig gevonden om te zien dat Feyenoord weer is opgekrabbeld."