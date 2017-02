NEC heeft 22 miljoen nodig: 'Zoektocht in volle gang'

Het zijn spannende tijden voor de clubleiding van NEC Nijmegen. De club en de gemeente Nijmegen voeren serieuze gesprekken over een verkoop van stadion De Goffert aan de club, die een bod van 7,6 miljoen euro heeft uitgebracht. Dat meldt Voetbal International.



Als de verkoop doorgaat wil NEC het stadion grondig verbouwen tot een multifunctioneel complex. De club schat de renovatiekosten op vijftien miljoen euro. In totaal heeft NEC dus ruim 22 miljoen nodig. Aangezien de gemeente niet van zins is financieel nog medewerking te verlenen aan een verbouwing, zal de club dat bedrag zelf bijeen moeten krijgen. Die zoektocht is in volle gang, weet het voetbalblad.



Een vernieuwd stadion betekent meer mogelijkheden, meer geld en meer perspectief om door te groeien tot stabiele middenmoter.