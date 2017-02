Messi met de grond gelijk gemaakt: "Schrikbarend"

Paris Saint-Germain zorgde dinsdagavond voor een enorme stunt door het grote FC Barcelona met maar liefst 4-0 naar huis te sturen. De Catalanen kwamen er geen moment aan te pas en ook sterspeler Lionel Messi kwam totaal niet in het stuk voor. Sterker nog, hij maakte een cruciale fout.



Balverlies van Messi leidde tot de 2-0 van PSG-speler Julian Draxler. Tekenend voor de avond, vinden Steven Gerrard en Rio Ferdinand. "Zijn reactie op die fout was slecht", zegt Ferdinand bij BT Sport. "Hij was de hele avond slordig en liep met zijn kop naar beneden, was neerslachtig. Schrikbarend was ook zijn gebrek aan ideeën. Maar goed, Messi is ook maar eens mens."



Gerrard heeft geen goed woord over voor Messi. "Hij toonde geen enkele inzet, geen reactie. Ik zie dit in de return niet meer goedkomen", aldus het Liverpool-icoon.