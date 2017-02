De Groot haalt grandioos hard uit naar Ajax na overlijden Keizer

Jaap de Groot is woedend op Ajax. De Amsterdammers namen afgelopen weekend afscheid van de recent overleden Piet Keizer, maar volgens de columnist was de band tussen Ajax en Keizer al lang niet goed meer. Het deed hem ook denken aan hoe het ging met Johan Cruijff.



Het afscheid van Keizer vindt in besloten kringt plaats. "Het aantal aanwezige Ajacieden is op de vingers van één hand te tellen. Dat is triest. Helemaal omdat de geschiedenis zich herhaalt. Want ook bij het afscheid van Johan Cruijff werd Ajax op afstand gehouden. Twee clubiconen die ver van hun club zijn weggedreven, daarom wordt het hoog tijd dat Ajax een keer echt goed in de spiegel gaat kijken", valt te lezen in De Telegraaf.



"Het is een prestatie op zich om twee voetballers, die zo bepalend voor het imago en de status van de club zijn geweest, zo ver te krijgen dat ze weinig meer met de huidige generatie leden te maken willen hebben", vertelde De Groot, die dan ook vindt dat het eens klaar moet zijn met het eeuwig durende politieke spel binnen Ajax.