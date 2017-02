'Manchester United wil af van Rode Duivel'

Marouane Fellaini geniet nog altijd het volste vertrouwen van José Mourinho en lijkt dus nog zeker van zijn plaatsje in de kern van Manchester United. De club heeft daarnaast ook nog enkele andere Belgen onder contract staan. Eén van hen mag vertrekken.



Het Laatste Nieuws weet dat Adnan Januzaj komende zomer bij een goed bod United mag verlaten. De zesvoudige Rode Duivel werd dit seizoen uitgeleend aan Sunderland. Daar doet hij het niet onaardig, onlangs gaf Roberto Martinez zelfs aan hem graag opnieuw bij de selectie te willen.



Maar de sportieve bazen op Old Trafford heeft Januzaj nog niet kunnen overtuigen en dus mag hij vertrekken. Dat komt ook omdat het contract van Januzaj in 2018 afloopt, waardoor Man U hem in de zomer wel moet verkopen als het nog een transfersom wil krijgen.