André Onana heeft zich in gesprek met De Telegraaf uitgebreid uitgelaten over zijn avontuur in Amsterdam. De doelman van Ajax wist in het begin eigenlijk helemaal niet wat hij te zoeken had bij de Amsterdammers, maar inmiddels denkt hij daar wel anders over.



"In het koude Nederland, ongelooflijk. Op de eerste dag vroeg ik mijn zaakwaarnemer: ’Wat doe ik hier?’ Hij overtuigde me dat dit goed voor mijn carrière was. Als ik de beste keeper van de wereld wilde worden, moest ik écht naar Ajax", zo sprak Onana zich uit.



De goalie verdient bij Ajax ook een mooi zakcentje, dat hij niet zelf allemaal opmaakt. "Met een deel van het geld dat ik bij Ajax verdien, betaal ik school voor de kinderen en eten en kleding voor de families in mijn oude buurt in Yaoundé. Als ik kan helpen, doe ik dat", aldus Onana, die ook zijn ouders geld geeft en in Kameroen een hotel en autoverhuurbedrijf heeft.