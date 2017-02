Onana: "Dit was het beste voor Kameroen en mijzelf"

André Onana is ervan overtuigd dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door Ajax in de winter niet tijdelijk te verlaten om op de Afrika Cup in actie te komen. De doelman was uitgenodigd om met zijn vaderland Kameroen af te reizen naar het toernooi, maar de goalie weigerde.



"Dit was het beste voor Kameroen en mijzelf. Kameroen heeft nu geen keepers die op topniveau spelen. Daarom moet ik me bij Ajax verder ontwikkelen om mijn land later goed te vertegenwoordigen", vertelde Onana aan De Telegraaf.



"Hopelijk krijg ik later nog de kans om de Afrika Cup te winnen. Nu heb ik als supporter staan juichen. Ik heb de jongens gefeliciteerd toen ze me feestend uit bed belden", besloot de doelman zijn verhaal.