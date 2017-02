Kluivert kritisch op FC Barcelona: "Had meer van ze verwacht"

Technisch directeur Patrick Kluivert was, na de 4-0 overwinning van zijn club Paris Saint-Germain tegen zijn voormalige club FC Barcelona, door het dolle heen. De Franse ploeg walste over de Catalanen heen in de eerste achtste finale van de Champions League.



"Dit mogen we niet meer weggeven", reageert de oud-international voor de camera's van Veronica. "Ik had meer van Barcelona verwacht. Ik heb ze niet vaak zo zien spelen." De landskampioen van Frankrijk won dik verdiend door goals van Angel di Maria (2x), Julian Draxler en Edinson Cavani.



Ondanks de goede uitgangspositie van PSG waakt Kluivert toch voor onderschatting. "We hebben gezegd: geniet van dit mooie resultaat, maar weet dat het kan spoken in Camp Nou", aldus de oud-speler van onder andere Ajax, FC Barcelona en Newcastle United.