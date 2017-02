Zorgen bij eredivisieclub in slechte vorm: "Moet realistisch zijn"

Vorig seizoen was Thomas Verhaar nog de grote man bij Sparta Rotterdam met 24 treffers in de Jupiler League. Als gevolg daarvan promoveerde de Rotterdamse ploeg na jaren weer naar de Eredivisie. Dit seizoen valt het echter tegen bij Verhaar: enkel vier doelpunten. Het lagere aantal verbaast hem echter niet.



"Sommige mensen verwachtten dat ik ook dit jaar hetzelfde kon brengen", reageert de spits via RTV Rijnmond. "Maar je moet ook realistisch zijn." De ploeg uit Spangen begon goed aan het seizoen, maar wist de afgelopen wedstrijden niet meer te winnen. Sparta staat daardoor op dit moment met de zestiende plek.



"Mijn eerste jaar in de Jupiler League is vergelijkbaar met mijn eerste jaar in de Eredivisie, toen was het soms ook niet goed", vervolgt Verhaar. "Ik maakte toentertijd een aantal doelpunten en gaf wat assists. Het verschil is nu dat je minder vaak in scoringspositie komt."