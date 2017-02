Griezmann sluit Manchester United bijna uit om deze bizarre reden

Recentelijk kwam het nieuws naar buiten dat Manchester United komende zomer bereid zou zijn om de transferclausule van ruim 100 miljoen euro voor Antoine Griezmann te betalen. De Fransman van Atlético Madrid lijkt de overstap naar Manchester, en eigenlijk de rest van Engeland, uit te sluiten om een bizarre reden.



Het slechte weer in Engeland zou namelijk een struikelblok zijn voor de aanvaller. "Mijn privéleven weegt heel erg mee in mijn keuze", stelt hij volgens RMC. "Zoals de regen, het slechte weer enzovoorts. Ik moet mij ook buiten het veld goed in mijn vel voelen."



Griezmann zegt daarnaast ook op dit moment niet open te staan voor een vertrek. "Ik vraag me af waar ik heen kan gaan. In Spanje heb je FC Barcelona en Real Madrid, maar Real is onmogelijk vanwege mijn huidige club. De Franse en Duitse competitie trekken mij op dit moment ook niet aan."

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.