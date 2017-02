Topper in Jupiler League tussen Jong Ajax en MVV blijft onbeslist

De uitgestelde topper tussen Jong Ajax, de nummer twee van de Jupiler League, tegen nummer vier MVV is geëindigd in een gelijkspel. Beide ploegen kwamen allebei eenmaal tot scoren, waardoor koploper VVV-Venlo twee punten is uitgelopen op de twee ploegen.



Vanwege het slechte weer besloot de KNVB het duel op maandag af te gelasten, terwijl de Venlonaren op vrijdag al met 7-0 van Helmond Sport. Beide ploegen begonnen afwachtend, maar de Amsterdamse ploeg had de meeste kansen. Op slag van rust wist Jong Ajax alsnog het net te vinden via Noussair Mazraoui.



Na de rust had de ploeg uit Maastricht het overwicht en dat werd uiteindelijk beloond met de gelijkmaker. Via een vrije trap van Alessandro Ciranni maakte de Limburgse ploeg gelijk en daarna kon de wedstrijd alle kanten op vallen. Het bleef echter bij 1-1, waardoor beide ploegen niet stijgen op de ranglijst.