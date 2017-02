VIDEO: Di Maria vernedert FC Barcelona met schitterende knal

Paris Saint-Germain stormt in het duel tegen FC Barcelona over de Spanjaarden heen. Na een ruststand van 2-0 door doelpunten van Angel Di Maria en Julian Draxler zorgt de eerstgenoemde voor de derde Franse goal na een snelle counter van PSG.



De oud-speler van Manchester United en Real Madrid maakte in de eerste helft al de openingstreffer via een schitterende vrije trap en zijn tweede goal is even mooi, al dan niet mooier. Na een snelle counter mag hij randje zestien aanleggen, waarna hij de bal in de linkerbovenhoek legt. Daardoor staat de ploeg na een uur spelen al met 3-0 voor in eigen huis. Hieronder de tweede goal van Di Maria!