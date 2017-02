Lof voor keuze van Van Bronckhorst: "Getuigt van veel moed"

Giovanni van Bronckhorst besloot geheel verrassend aanvoerder Dirk Kuyt te slachtofferen voor het duel tegen FC Groningen. Daarmee haalde hij de woede van veel Feyenoord-fans op de hals. Oud-trainer Mario Been zegt veel lof te hebben voor de keuze van de coach.



"Het was voor Giovanni gemakkelijker geweest om zijn aanvoerder gewoon op te stellen", reageert Been tegen Voetbal International. "Maar dat hij dat niet doet, getuigt van veel moed. Het is goed dat Van Bronckhorst de spelers opstelt met wij hij denkt de meeste kansen te maken."



"Ik geloof best dat Kuyt nog steeds van waarde is voor Feyenoord, maar je kunt niet ontkennen dat Toornstra in zeer goeden doen is", vervolgt de oud-coach van Feyenoord. "Alles moet wijken voor het heilige doel, al verdient Kuyt wel dat de trainer zijn beslissingen uitlegt."