'Barcelona-target hint naar mogelijke overstap in de zomer'

Voor veel spelers is het een droom om ooit te spelen voor het grote FC Barcelona en velen spreken deze wens ook uit. Maar om het te doen voor een ontmoeting met de Catalaanse club komt neer op spelen met vuur. Thiago Silva van Paris Saint-Germain durft het toch aan om dit te doen.



In gesprek met Mundo Deportivo hint hij namelijk naar een overstap: "Of ik me afvraag hoe het is om te spelen bij Barça? Ik zou liegen als ik nee zeg", erkent de Braziliaan. "Ik heb me altijd al afgevraagd hoe het is om met spelers zoals Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar te spelen."



Naar verluidt zou de Spaanse club zeer graag de routinier over willen nemen van PSG. Eerder meldden zij zich al in Parijs, maar dat had weinig effect. De 32-jarige centrale verdediger maakte in 2012 voor veel geld de overstap van AC Milaan naar PSG en toen werd hij al gelinkt aan FC Barcelona.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.