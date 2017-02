NEC-aanvaller sluit binnenkort aan bij training en lijkt PSV te halen

NEC is na drie nederlagen bezig met een slechte reeks en dan moet de ploeg dit weekend ook nog afreizen naar PSV. In aanloop naar het moeilijke duel komt de ploeg uit Nijmegen wel met goed nieuws: Kevin Mayi lijkt de wedstrijd in Eindhoven gewoon te halen.



De Franse aanvaller sluit volgens De Gelderlander komende donderdag aan bij de groepstraining. Een enkelblessure hield hem eerder buiten de selectie voor het duel tegen PEC Zwolle (2-0 verlies). Volgens het medium is zijn enkel al het hele seizoen een probleemdossier.



Voor Peter Hyballa komt de terugkeer van Mayi echter als geroepen, omdat hij tegen PEC Zwolle ook al clubtopscorer Jay-Roy Grot verloor met een knieblessure. De Nijmeegse ploeg staat op voorlopig op de 12e plaats en het gat met nummer zestien is zeven punten.