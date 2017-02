'Real Madrid ziet Manchester City-verdediger als opvolger van Pepe'

Door de aanwezigheid van verdediger zoals Sergio Ramos en Raphaël Varane bij Real Madrid is de speeltijd van Pepe zeer gering in de afgelopen seizoenen. De Portugees lijkt de komende zomer dan ook na tien jaar in Madrid te vertrekken, waarschijnlijk naar China. Voor een vervanger kijken Los Blancos naar een verdediger van Manchester City.



Het zou volgens TyC Sports gaan om Nicolas Otamendi. De Argentijn speelt kwam anderhalf jaar geleden over van Valencia en speelde al een flink aantal wedstrijden, maar weet nog niet helemaal te overtuigen. Desondanks zou Real Madrid hem als een goede stand-in vinden in de defensie.



In de zomer van 2015 had De Koninklijke al interesse in Otamendi, maar toentertijd koos hij dus voor Manchester City. Met het aanstaande vertrek van Pepe lijkt de Spaanse ploeg een tweede poging te wagen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.