Bosz kan één debutant opstellen tegen Legia Warschau

Peter Bosz heeft geen verrassende namen opgenomen in zijn selectie voor het duel met Legia Warschau. De meest opvallende afwezige is Frenkie de Jong.



Daley Sinkgraven en Lasse Schöne moesten tegen Sparta voortijdig naar de kant, maar zij zullen gewoon van de partij zijn in Polen. Justin Kluivert zit voor het eerst bij de Europese groep, hij zou dus zijn debuut kunnen maken.



De selectie van Ajax voor het duel met Legia Warschau:

André Onana, Diederik Boer, Norbert Albas, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Daley Sinkgraven, Heiko Westermann, Nick Viergever, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Bertrand Traoré, Amin Younes, Mateo Cassierra, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.