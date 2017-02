"Als AZ ons team bekijkt, dan gaan ze daar rekening mee houden"

Memphis Depay lijkt eindelijk warm te draaien bij Olympique Lyon, maar kan in de Europa League niet spelen. Hij is namelijk door zijn eerdere duels voor Manchester United niet speelgerechtigd.



Zo mist hij de duels tegen AZ. "Als AZ ons team bekijkt, zien ze dat we veel kwaliteiten hebben. Daar gaan ze zeker rekening mee houden. Ze weten dat we heel gevaarlijk kunnen zijn en ze zullen zich moeten aanpassen aan onze manier van spelen. Het is jammer dat ik niet mee kan doen, want ik heb niet veel minuten gemaakt voor United. Ik moet de regels accepteren en zal mijn ploeggenoten geluk wensen", zegt hij op de clubsite van Lyon.



Hij heeft inmiddels zijn eerste goal gemaakt. "Ik was erg gelukkig met mijn goal en het was een goed resultaat. Het is een eer voor mij dat mijn shirt in het museum hangt. Het zou kunnen dat mensen dit over tien jaar als deel van de geschiedenis van de club zien, maar we moeten nog enkele jaren wachten om te zien hoe het loopt."