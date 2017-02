Polen niet bang voor Ajax: "Daartegen zijn wij bestand"

Lukasz Broz is vol vertrouwen in de goede afloop voor Legia Warschau tegen Ajax. Vanaf donderdag staan de twee clubs tegenover elkaar in de Europa League. De verdediger sprak met Legionisci



"Ik heb al eerder tegen Ajax gespeeld, dus ik ken ze al. Het is wel een behoorlijk ander team dan twee jaar geleden, maar ik denk dat de wedstrijd niet heel anders zal zijn dan de vorige keer. Wij hebben ook een hoop andere spelers, maar we zijn sterker geworden. We weten dat Ajax in een reeks wedstrijden zit. Dit zal invloed hebben, maar we zullen ermee moeten leven. Ajax heeft een productieve spits, dus we zullen hem goed moeten bewaken in het zestienmetergebied. Het is een jong team, dat graag wilt voetballen, maar hiertegen zijn wij bestand."



"Natuurlijk zitten de twee wedstrijden tegen de Nederlanders van twee jaar geleden nog wel in onze hoofden, vooral de gemiste kansen in de uitwedstrijd, maar die wedstrijden zijn nu geschiedenis. We moeten het nemen zoals het is."



Ajax won twee keer met 1-0 en 0-3. "Die wedstrijden hebben ons wijzer gemaakt en dus kunnen we nu effectiever zijn. We hebben nu meer ervaring opgedaan in de Champions League, wat ons sterker heeft gemaakt. Ik denk dat het goed zal eindigen voor ons."