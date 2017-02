Belgische degradatiekandidaat haalt Nederlandse spits

Melvin Platje gaat het seizoen afmaken bij Lommel United. De spits zat sinds de winterstop zonder club nadat hij was vertrokken bij Hansa Rostock. Met Lommel wacht hem een zware taak.



In de Belgische Tweede Klasse, dit seizoen bestaand uit slechts acht clubs, staat Lommel in het tweede deel van de competitie laatste. Er volgt nog een eindronde.



Platje maakte furore bij FC Volendam en speelde vervolgens in Nederland bij VVV Venlo en NEC. De laatste jaren reisde hij echter vooral de wereld over. Zo kwam hij in actie in Frankrijk, Zweden en Azerbeidzjan. Het laatste seizoen kwam Platje uit in Duitsland voor Rostock, spelend in de 3. Bundesliga.