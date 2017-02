De 10 beste buitenlanders ooit in de Premier League

Het toonaangevende medium FourFourTwo heeft onlangs een lijst samengesteld van de beste buitenlanders in de Premier League ooit. SoccerNews.nl wil jullie de tien meest prominente namen uit dit overzicht niet onthouden.



10. David Ginola

Ginola is geboren en getogen in Frankrijk, waar hij het eerste deel van zijn carrière actief was. In 1995 haalde Newcastle United hem in huis en dat bleek een uitstekende zet. De aanvallende middenvelder wist daarna eveneens te schitteren in de shirts van Tottenham Hotspur, Aston Villa en Everton.







9. Peter Schmeichel

Schmeichel is misschien wel de allerbeste doelman in de geschiedenis van Manchester United, al behoorde Edwin van der Sar natuurlijk ook tot de wereldtop. De Deen was in de periode 1991-1999 zéér succesvol als 'Red Devil'. Later kwam de sluitpost nog uit voor Aston Villa en Manchester City.







8. Patrick Vieira

Zijn loopbaan sloot Vieira af in het shirt van Manchester City, maar zijn meest succesvolle periode beleefde de Franse middenvelder natuurlijk in het shirt van Arsenal. In de periode 1996 tot 2005 kwam hij uit voor de 'Gunners'. In die periode won de club onder meer drie landstitels en vier FA Cups.







7. Gianfranco Zola

Chelsea neemt tegenwoordig alleen genoegen met het allerhoogste, maar zo'n vijftien jaar geleden was dat heel anders. Toch zullen de trouwe aanhangers van de Londenaren af en toe met weemoed terugdenken aan die tijd. Aan de hoogstandjes van de Italiaan Zola (1996-2003) bijvoorbeeld.







6. Sergio Agüero

FourFourTwo heeft welgeteld één speler in deze lijst opgenomen die nog steeds actief is in de Premier League. Het gaat hierbij om Manchester City-aanvaller Agüero, die de club in 2012 op een knotsgekke manier het kampioenschap bezorgde. De Argentijn heeft veel aanzien verdiend door aan de lopende band te scoren in Manchester.







5. Didier Drogba

Drogba was in zijn tweede periode bij Chelsea misschien niet meer zo invloedrijk, maar niemand zal zijn eerste periode (2004-2012) op Stamford Bridge vergeten. In drie seizoenen wist hij de grens van twintig doelpunten te bereiken en dus heeft de Ivoriaanse spits recht op deze plek.







4. Dennis Bergkamp

Het voelt een beetje gek om een Nederlander als buitenlander te presenteren, maar de beslissing van FourFourTwo is natuurlijk gewoon hartstikke logisch. 'The Non-Flying Dutchman' speelde maar liefst elf jaar voor Arsenal (1995-2006) en het zegt voldoende dat hij ieder jaar de grens van dertig wedstrijden probleemloos doorstond.







3. Eric Cantona

Velen herinneren Cantona vanwege zijn karatetrap jegens een stadionbezoeker, maar de omstreden Fransman was bovenal een fabuleuze speler. In Engeland profiteerde vooral Manchester United (1992-1997) van zijn aanwezigheid. Cantona beschikte naast de felheid namelijk ook over een fijnbesnaarde traptechniek.







2. Thierry Henry

Henry speelde voor een aantal grote clubs in Europa, maar negen van de tien voetballiefhebbers zullen zijn naam vooral koppelen aan Arsenal. Vooral op basis van zijn eerste periode in Londen (1997-2007). In die tien jaar wist de Fransman maar liefst 174 doelpunten te produceren voor de manschappen van Arsène Wenger.







1. Cristiano Ronaldo

FourFourTwo heeft besloten om Ronaldo uit te roepen tot de beste buitenlandse voetballer ooit in de Premier League. De Portugees kwam in 2003 als relatief onbekende speler binnenwandelen, maar verliet Manchester United in 2009 als een grote meneer. Ronaldo werd in die jaren driemaal landskampioen, won twee bekers, de Champions League én het WK voor clubteams.