Gerbrands markeert grenzen: "Verder kom je financieel niet"

Ooit behoorden de Nederlandse clubs tot de internationale top, maar die tijd ligt alweer ver achter ons. PSV-directeur Toon Gerbrands weet dat de financiële kloof veel te groot is geworden.



De gemiddelde begroting in de Nederlandse top ligt rond de zeventig miljoen euro. "Haal je de Champions League dan wordt het plus 20 miljoen, dus zit je op 90 miljoen. Kom je een ronde verder wordt het 95 miljoen euro. Verder kom je financieel niet", legt Gerbrands uit aan De Telegraaf.



De algemeen directeur van PSV weet dat Nederland te klein is om de grote jongens af te poeieren. "We hebben in Nederland een te klein achterland. Zelfs als wij de tv-gelden van de Eredivisie zouden verdubbelen, knipperen ze in het buitenland nog niet met de ogen. Zeven of veertien miljoen euro betekent niets."



Gerbrands hanteert bij PSV dan ook een simpele financiële huishouding. "Niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt en dat is gelimiteerd, omdat landskampioen worden maar 20 miljoen scheelt."