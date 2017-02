KNVB stuurt Blom naar Arnhem, Kuipers fluit Feyenoord

Kevin Blom mag aanstaande zondag de Eredivisie-wedstrijd tussen Vitesse en Ajax in goede banen proberen te leiden. De KNVB heeft hem als scheidsrechter aangewezen voor deze uiterst belangrijke wedstrijd in Arnhem.



Ajax verspeelde na de winterstop nog geen punt, maar moet blijven winnen om koploper Feyenoord bij te blijven. De Rotterdammers gaan op dezelfde dag op bezoek bij ADO Den Haag en dat is een klus voor Björn Kuipers. Jochem Kamphuis mag op zijn beurt de wedstrijd tussen PSV en NEC fluiten.



Het volledige overzicht:



Vrijdag 17 februari:

Roda JC - Go Ahead Eagles: Pol van Boekel



Zaterdag 18 februari:

FC Twente - sc Heerenveen: Serdar Gözübüyük

PSV – NEC: Jochem Kamphuis

Heracles Almelo – Excelsior: Siemen Mulder

FC Utrecht - PEC Zwolle: Ed Janssen



Zondag 19 februari:



Willem II – AZ: Dennis Higler

Vitesse – Ajax: Kevin Blom

Sparta Rotterdam - FC Groningen: Allard Lindhout

ADO Den Haag – Feyenoord: Björn Kuipers