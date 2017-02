FC Twente hoopt donderdag op uiterst belangrijke 'ja'

Eredivisionist FC Twente hoort donderdag of de herfinanciering voldoende goedkeuring oplevert. In de avonduren zal de gemeenteraad van Enschede een besluit nemen over de kwestie.



FC Twente legt de situatie via het digitale thuis nog eens uit: "In hoofdlijnen komt het voorstel aan de raad erop neer dat de bestaande lening van de gemeente aan FC Twente – van 17 miljoen euro – wordt gehandhaafd, maar dan tegen marktconforme, gunstiger voorwaarden. Daarnaast zou de gemeente dan garant staan voor 8,4 miljoen euro, op basis waarvan FC Twente dan geld kan lenen om haar bestaande schulden te herfinancieren."



Volgens de Tukkers is het voorgestelde pakket aan maatregelen opgebouwd 'om het risico voor de gemeente te minimaliseren' terwijl de club juist kan toewerken naar een financieel gezonde toekomst. Maandag werd het voorstel al besproken door de stedelijke commissie, met een positief oordeel als resultaat, en donderdag volgt dus het raadsbesluit.