Mogelijk meer beloftenteams in nieuwe voetbalpiramide

In Zeist zal dinsdag worden gesproken over de uitbreiding van de Nederlandse voetbalpiramide. Het gaat daarbij om de toetreding van meer beloftenteams, zo meldt Voetbal International.



Clubs konden ervoor kiezen om de beloftenploegen in te laten stromen in de nieuwe piramide. Een aantal clubs maakte gebruik van die situatie, maar Feyenoord, sc Heerenveen en PEC Zwolle besloten hun reserveteams op de vertrouwde maandagavond te houden in een afgesloten competitie. Zij willen nu alsnog toetreden.



Officieel moeten nieuwe ploegen helemaal onderaan beginnen, maar afgevaardigden gaan kijken of er mogelijkheden zijn om dit anders op te lossen. "Als we dat nu zouden willen doen, beginnen we in de vijfde klasse. Daar heeft niemand baat bij", legt directeur Gerard Nijkamp uit.



"Anderzijds hebben wij eerder de kans al gehad en die niet gepakt. Nu moeten we gezamenlijk kijken wat er mogelijk is. Het gaat om een eerste gesprek", aldus Nijkamp. In het amateurvoetbal is er veel weerstand tegen de beloftenploegen, dus het plan zal ongetwijfeld met argusogen worden bekeken.