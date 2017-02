Feyenoord anticipeert met tiener op Kramer-situatie

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Dylan Vente opgenomen in zijn selectie. De talentvolle spits uit de A1 is de vervanger van de disciplinair geschorste Michiel Kramer, zo meldt RTV Rijnmond.



Kramer weigerde na het gewonnen thuisduel met FC Groningen (2-0) een uitlooptraining mee te doen, naar verluidt omdat aanvoerder Dirk Kuyt een vrijstelling kreeg. Feyenoord heeft hem daarom een week buiten de selectie gezet. In Vente heeft Van Bronckhorst een andere spits toegevoegd aan de selectie.



Vente mocht Kramer al vervangen in de uitwedstrijd van Jong Feyenoord tegen Jong sc Heerenveen (1-2 zege) De zeventienjarige aanvaller mocht tijdens het winterse trainingskamp al met de A-selectie mee naar het Spaanse Marbella. Ook kreeg hij toen speeltijd tegen het Duitse FSV Mainz 05.