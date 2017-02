TRANSFERUURTJE: Dolberg, Martial, Lukaku, Clattenburg en De Boer

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Ajax-spits Kasper Dolberg begon zeer goed aan het lopende seizoen in de Eredivisie, maar vlak na de winterstop zakte het allemaal iets in. Toch dienen we voorop te stellen dat de Amsterdammers goud in handen hebben en dat is inmiddels ook over de landsgrenzen bekend. Naar verluidt zijn er vijf clubs met concrete belangstelling. De kersverse international van Denemarken wordt steevast in verband gebracht met ploegen als Manchester United, Manchester City, Juventus en Napoli, maar de Italiaanse media melden op dinsdagochtend dat Schalke 04, Bayer Leverkusen, Newcastle United, Everton en Swansea City de clubs zijn die zich reeds gemeld hebben in de Amsterdam ArenA. Men zou ongeveer vijftien miljoen euro overhebben voor de Ajacied.



Buitenland:

De Franse aanvaller Anthony Martial onderhoudt een niet zo goede relatie met zijn coach bij Manchester United José Mourinho. In het afgelopen weekend kwam de spits nog tot scoren, maar het is niet helemaal ondenkbaar dat hij in de aankomende zomer mag vertrekken. En Tottenham Hotspur ziet wat dat betreft een buitenkansje aan de horizon verschijnen. Het medium de Daily Mirror weten dat de Londenaren inmiddels met directeur Ed Woodward van United hebben gebeld om navraag te doen naar de transferstatus van Martial. Coach Mauricio Pochettino zou de international van het nationale team van Frankrijk maar al te graag aan zijn selectie willen toevoegen. Martial kost hoogstwaarschijnlijk bijzonder veel geld, maar Tottenham beschikt dan ook over voldoende liquide middelen.





Oefenmeester Frank de Boer stond een aantal maanden geleden nog voor de groep bij de Italiaanse topclub Internazionale, maar na een dienstverband van niet zo'n hele lange tijd werd hij weggejaagd uit het Giuseppe Meazza. Nu is het alleszins een mogelijkheid dat de oefenmeester in april al een nieuwe club vindt. In een eerder stadium liet de oud-coach van Ajax weten dat hij niet bereid was om nog gedurende het huidige voetbalseizoen ergens in te stappen. Het Engelse medium de Daily Record weet echter dat de Nederlander mogelijk tóch terugkomt op deze woorden. In april gaat hij namelijk om de tafel met een delegatie van de Schotse club Rangers FC en zou hij zomaar eens per direct aangesteld kunnen worden.



In de regel zijn het toch niet de scheidsrechters die rijk worden in het hedendaagse topvoetbal. Arbiter Mark Clattenburg kan wat dat betreft echter voor een primeur zorgen. Momenteel fluit hij nog in de Premier League, maar mogelijk komt daar zeer binnenkort verandering in. De topscheidsrechter heeft namelijk aanbiedingen op stapel liggen uit onder meer de Chinese Super League, de Amerikaanse Major League Soccer en het Midden-Oosten. Bij het medium de Daily Mail weten ze dat de Engelsman best eens voor een transfer zou kunnen gaan kiezen, zodat hij financieel onafhankelijk wordt. Dat zou dan in de aankomende zomer moeten gebeuren.





Bij de Premier League-club Everton zijn ze alleszins tevreden met het functioneren van hoofdcoach Ronald Koeman. De Groninger doet het gewoonweg goed op Goodison Park en de Toffees willen zich in de komende jaren in de top van de Engelse competitie nestelen. Mogelijk krijgt men wel te maken met een vertrek van spits Romelu Lukaku. Zaakwaarnemer Mino Raiola van de Belgische topschutter liet onlangs nog weten dat zijn cliënt openstond voor een contractverlenging in Liverpool, maar de Italiaanse topclub AC Milan wil daar niets van hebben. De Rossoneri zijn overgenomen door een groep vermogende Chinezen en krijgen deze zomer een behoorlijk pittig transferbudget tot hun beschikking. De Italianen zouden zelfs tot 88 miljoen euro willen gaan voor de diensten van Lukaku.