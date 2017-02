Manchester City vreest voor blessure Jesus

De Braziliaanse aanvaller Gabriel Jesus speelt eigenlijk pas een paar weken voor Manchester City, maar nu al is hij een soort publiekslieveling geworden in het Etihad Stadium. Op maandag moest de spits echter al na een kwartier het veld verlaten tegen Bournemouth en bij de Citizens vreest men met grote vreze.



In gesprek met de Engelse media vertelt coach Josep Guardiola: "Dinsdag zullen we duidelijkheid hebben over de ernst van de blessure. Hopelijk - ik ga voor hem bidden - komen er geen grote problemen aan het licht." Sergio Agüero mocht door de blessure van zijn teamgenoot eindelijk weer eens spelen. "Hij speelde goed, vocht voor het team en het doelpunt is goed voor zijn vertrouwen. Ik ben ontzettend blij voor hem. Hij is erg belangrijk voor ons, dat is nooit veranderd."



Guardiola stelt dat hij niet meer gelooft in het binnenslepen van de titel. "Het gat is te groot om Chelsea te achterhalen. Ze hebben afgelopen weekend niet gewonnen (1-1 tegen Burnley, red.), maar ze spelen heel solide."