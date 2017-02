'Janssen ziet: Tottenham belt met Manchester United'

De Franse aanvaller Anthony Martial onderhoudt een niet zo goede relatie met zijn coach bij Manchester United José Mourinho. In het afgelopen weekend kwam de spits nog tot scoren, maar het is niet helemaal ondenkbaar dat hij in de aankomende zomer mag vertrekken. En Tottenham Hotspur ziet wat dat betreft een buitenkansje aan de horizon verschijnen.



Het medium de Daily Mirror weten dat de Londenaren inmiddels met directeur Ed Woodward van United hebben gebeld om navraag te doen naar de transferstatus van Martial. Coach Mauricio Pochettino zou de international van het nationale team van Frankrijk maar al te graag aan zijn selectie willen toevoegen. Martial kost hoogstwaarschijnlijk bijzonder veel geld, maar Tottenham beschikt dan ook over voldoende liquide middelen.



Een eventuele transfer van de Fransman naar White Hart Lane zou natuurlijk bijzonder slecht nieuws betekenen voor de Nederlandse centrumaanvaller Vincent Janssen. In de afgelopen winter werd de oud-AZ'er al in verband gebracht met het Turkse Galatasaray en mogelijk mag hij over een aantal maanden echt gaan uitkijken naar een nieuwe werkgever. Vooral VfL Wolfsburg wordt wat dat betreft genoemd.