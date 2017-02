'Messi háát landgenoot: interlandcarrière vermoord'

De wereldster van FC Barcelona Lionel Messi kan totaal niet door één deur met topspits Mauro Icardi van Internazionale. En het Argentijnse icoon Diego Armando Maradona vindt dat dit eens over moet zijn. Hij stelt dat Messi op deze manier de glazen van het nationale elftal van Argentinië ingooit.



Icardi is getrouwd met het uitgesproken model Wanda Nara. De relatie tussen de twee heeft een flinke voorgeschiedenis, want Nara was eerder getrouwd met Maxi Lopez, die toentertijd goed bevriend was met Icardi. Die laatste ging als een soort vriend van de familie mee op allerlei vakanties, maar ging er toen dus vandoor met de vrouw van zijn beste vriend. Nu heeft hij de namen van de kinderen van Lopez op zijn arm getatoeëerd staan en is de vriendschap logischerwijs over.



Messi bevindt zich in het kamp van Lopez en weigert samen te spelen met Icardi, maar dat vindt Maradona een slechte zaak. Hij spreekt uit in gesprek met de Argentijnse media: "Ze moeten eens een keer om de tafel, Icardi en Messi, voor een etentje of iets dergelijks. Als ze hun geschil bijleggen, kan Mauro meedoen aan het aankomende WK in Rusland. Dat zou goed zijn voor Argentinië. Want op deze manier vermoordt Lionel zijn interlandcarrière.