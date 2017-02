Van Persie reageert: ik was bang, zelfs nu nog

Spits Robin van Persie was onlangs groot nieuws toen hij bij de wedstrijd tussen zijn werkgever Fenerbahçe en aartsrivaal Besiktas zorgde voor een hoop tumult op het veld. De Nederlander smeerde Zoran Tosic een rode kaart aan en stak zijn tong uit naar Oguzhan Özyakup. In gesprek met de Turkse media reageert hij nog maar eens.



Van Persie vertelt aan het medium Fotomac: "Ik ben een voorstander van het principe: wat op het veld gebeurt, blijft op het veld, dat weet iedereen. Ik koester geen wrok, maar voel me wel genoodzaakt nog een keertje te reageren. Want ik ben helemaal geen vijand van Özyakup of Tosic, dat heb ik achter me gelaten. Maar waar we vroeger vrienden waren, is dat nu wel voorbij."



De oud-speler van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United gaat verder: "Nu word ik voor twee wedstrijden geschorst door de Turkse bond. En dan zijn er veel mensen die aan me vragen: waarom verdedig je je niet tegen alle aantijgingen? Waarom reageer je niet wat vaker in de media? Dat kon ik niet doen, want ik was bang. Zelfs nu vrees ik nog een beetje, dat is geen grapje. Straks straffen ze me nóg een keer."