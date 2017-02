'Feyenoorder saboteert de boel in Rotterdam'

Feyenoord staat er nog steeds uitstekend voor in de Nederlandse competitie met een mooie voorsprong op de concurrenten Ajax en PSV. Toch zijn er wat barstjes te zien in het Rotterdamse collectief en daar snapt Willem van Hanegem helemaal niets van. Hij haalt uit naar aanvoerder Dirk Kuyt.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt De Kromme: "Feyenoord staat er eindelijk echt goed voor. Iedereen onderkent toch dat Kuyt daar een belangrijke rol in heeft gespeeld? Dan zorg je er toch voor dat dit voor de buitenwereld nooit ook maar een seconde een item kan worden? Laat het op het veld zien, ook al is het dan als invaller. Maar ik vond Kuyt tegen FC Groningen juist zwak invallen."



Spits Kramer is ontevreden, doet lastig en is inmiddels een tijdje teruggezet naar het tweede team van de Rotterdammers. Er zijn voetbalkenners die vinden dat trainer Giovanni van Bronckhorst de Hagenaar meer speeltijd moet geven, een slotfase hier en daar bijvoorbeeld. Van Hanegem ziet niks in dit plan. "Drie minuutjes meedoen, daar heb je als speler echt helemaal niets aan. Laat ze een kwartier spelen of doe het helemaal niet."