KNVB onthult: schorsing Veltman voor onsportieve actie?

Centrumverdediger Joël Veltman was de afgelopen dagen groot nieuws en niet in de positieve zin van het woord. Tegen Sparta leek het erop dat hij het spel stil wilde leggen, maar snelde hij pardoes lang een verdediger van de Rotterdammers. Het moment haalde onder meer Australië en Argentinië en ook de KNVB reageert nu.



In gesprek met De Telegraaf zegt een woordvoerder van de voetbalbond: "Wij vinden de actie onsportief. Wij wijzen trainers en spelers op hun verantwoordelijkheid. Dit moet je niet willen." De KNVB zou Veltman misschien wel willen schorsen, maar dat is niet mogelijk. "De aanklager betaald voetbal kan om twee redenen niet in actie komen. De scheidsrechter (Pol van Boekel, red.) heeft het voorval waargenomen. Dus staat de aanklager machteloos. Ook al omdat hij alleen een vooronderzoek kan instellen naar vergrijpen, waar zwaardere straffen voor staan."



Van Boekel had tijdens de wedstrijd wél een kaart kunnen trekken. "Vanwege een gebrek aan respect voor het voetbalspel. Hij had Veltman zelfs geel kunnen geven. Maar het wordt hem niet verweten dat hij dit niet heeft gedaan. Scheidsrechters worden gelukkig bijna nooit met dit soort situaties geconfronteerd, waardoor het lastig is in een split-second goed te schakelen."