Jarchinio Antonia besloot afgelopen zomer transfervrij over te stappen van FC Groningen naar Go Ahead Eagles. Daarmee wimpelde de buitenspeler aanbiedingen uit Schotland, Turkije en Tsjechiƫ af, maar komende zomer overweegt hij alsnog een buitenlands avontuur aan te gaan.



"Ik wilde voor mijn familie nog een jaar in Nederland blijven", legt Antonia zijn terugkeer in Deventer uit. "Ik ben ook blij dat ik dit seizoen bij Go Ahead doorbreng. Komend seizoen is het wel de bedoeling dat ik naar het buitenland ga."



De Go Ahead-aanvaller heeft een duidelijke reden om zo te redeneren. "Ik wil genoeg geld maken om mijn familie goed te helpen en mijn moeder en mijn broers goed te onderhouden. Het belangrijkste voor mij is dat ik gewoon kan voetballen en dat zij zich nergens zorgen over hoeven te maken."



Met vijf goals en twee assists is Antonia meermaals beslissend geweest. Zelf noemt hij het 'aardige cijfers', maar de vraag is of het uiteindelijk lijfsbehoud oplevert. "Deze club hoort in de Eredivisie en bovendien wil ik geen degradatie achter mijn naam hebben. Ik heb er ook vertrouwen in dat dat goed gaat komen."