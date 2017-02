Voorspelling over titelstrijd: "Dan worden het er dus zeven of acht"

De strijd om het Nederlandse kampioenschap gaat langzaam maar zeker een beslissende fase in. Details kunnen een rol gaan spelen, zoals de Europese wedstrijden die Ajax in tegenstelling tot Feyenoord en PSV speelt.



Kenneth Perez verwacht niet dat het Europese ritme daadwerkelijk een rol gaat spelen. "Het verschil is zo groot tussen de topclubs en de andere, dat het niet uitmaakt of je ook op donderdag moet spelen. Ik denk dat ze genoeg tijd hebben om het niveau te halen om van bijvoorbeeld Vitesse te winnen", zo zei de Deen tijdens het FOX Sports-programma Natafelen.



"Bij onderlinge toppers als PSV en Ajax zie je het wel, maar ik denk dat het bij deze clubs gaat meevallen", aldus Perez, die niet op steun van Valentijn Driessen kan rekenen. "Het is standaard dat iedere club rond Europese wedstrijden een keer verliest of gelijk speelt. Feyenoord staat nu vijf punten voor op Ajax. Dan worden het er dus zeven of acht. Dan valt het niet meer in te halen. Een misstap zou fataal kunnen zijn voor Ajax."