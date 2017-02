De 9 waardevolste spelers uit de Europese topcompetities

De competities van Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje worden aangemerkt als dé top van Europa. In deze landen lopen veel kwaliteitsspelers rond, maar wie zijn eigenlijk het meest waardevol afgemeten aan goals en assists? SoccerNews.nl zet de eerste negen namen op een rijtje.



9. Andrea Belotti

Torino staat momenteel op de negende plek in de Italiaanse Serie A en dat is voor een belangrijk deel te danken aan Belotti. De 23-jarige aanvaller is betrokken bij 21 van de 45 goals dit seizoen. Zelf maakte Belotti er zeventien, waar hij viermaal als aangever mocht fungeren.







8. Edin Dzeko

Dzeko kende een aarzelende start in het shirt van AS Roma, maar de teamgenoot van Oranje-international Kevin Strootman heeft de smaak inmiddels te pakken. De Bosniër is reeds goed voor achttien doelpunten in de Italiaanse Serie A. Met vier assists tilt hij zijn totale inbreng naar 22.







7. Alexandre Lacazette

AZ stuit komende donderdag voor de eerste keer dit seizoen op Olympique Lyon in de Europa League. De Alkmaarders hebben geen last van Memphis Depay, maar aan kwaliteit geen gebrek bij de opponent. De statistieken van spits Lacazette in de Ligue 1 zeggen voldoende: twintig goals en twee assists maken een totaal van 22.







6. Mauro Icardi

Frank de Boer mocht dit seizoen maar korte tijd leiding geven aan het Italiaanse Internazionale. In Milaan kreeg de Nederlander al snel in de gaten dat Icardi een belangrijke rol vertolkte, zelfs toen de fanatieke fans hem zat waren. De Argentijnse aanvaller is dit seizoen al goed voor vijftien goals en acht assists, een totaal van 23.







5. Dries Mertens

Mertens was als vleugelaanvaller van PSV al uitstekend bezig. In Nederland kennen we zijn klasse dus, maar had iemand durven voorspellen dat hij het dit seizoen zó goed zou doen in het tenue van Napoli? De Belgische aanvaller is momenteel goed voor zestien doelpunten en zeven assists, een totaal van 23.







4. Lionel Messi

Een dergelijke lijst is natuurlijk niet compleet zonder Lionel Messi, misschien wel de beste voetballer aller tijden. De Argentijnse aanvaller van FC Barcelona is misschien niet bezig aan zijn sterkste seizoen ooit, maar met zeventien goals en zes assists valt zijn waarde niet te ontkennen. Zijn totaal staat dus eveneens op 23.







3. Edinson Cavani

Cavani bezet een podiumplaats in dit overzicht en dat mag opvallend worden genoemd. De Uruguayaanse spits van Paris Saint-Germain heeft half februari nog geen enkele assist op zijn naam staan. Tegenvallend misschien, maar dat compenseert Cavani ruimschoots met zijn hoeveelheid doelpunten: 25 stuks.







2. Alexis Sánchez

Arsenal dreigt opnieuw voortijdig af te haken in de Engelse titelstrijd. Dat doet pijn in het Emirates Stadium, maar Sánchez hoeft zichzelf niets te verwijten. De Chileense 'Gunner' is met zeventien goals en negen assists (een totaal van 26) de gedeelde koploper in dit klassement.







1. Luis Suárez

In 2014 werden vraagtekens gezet bij de komst van Suárez naar FC Barcelona. De Uruguayaan zou volgens criticasters niet in het stijlvolle Catalaanse spel passen, maar het tegendeel waar. Suárez is momenteel met Sánchez zelfs de belangrijkste speler uit de topcompetities: achttien goals en acht assists zorgen voor een aandeel in 26 goals.