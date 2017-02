City legt beslag op tweede plek, Milan ontsnapt tegen Nederlanders

Manchester City heeft maandagavond in de Premier League gedaan wat het moest doen: winnen bij AFC Bournemouth. In het Vitality Stadium wist de ploeg van manager Pep Guardiola een 0-2 uitslag neer te zetten.



Na een klein half uur spelen wist City de leiding te nemen. Leroy Sané zorgde voor het voorbereidende werk en Raheem Sterling wist de bal vervolgens eenvoudig over de doellijn te werken: 0-1. Op dat moment was de nieuwe sensatie Gabriel Jesus al noodgedwongen vervangen door Sergio Agüero.



Het uitvallen van Jesus had uiteindelijk geen consequenties. Zijn vervanger Agüero leek ruim twintig minuten voor tijd zelfs de 0-2 aan te tekenen, maar die treffer kwam na het bestuderen van de tv-beelden op naam van Bournemouth-speler Tyrone Mings.



City staat nu tweede met 52 punten uit 25 duels, acht minder dan Chelsea. Ook Tottenham Hotspur, Arsenal (vijftig punten), Liverpool (49) en Manchester United (48) staan op korte afstand.



Geen winnaar bij aantrekkelijk Serie A-duel

In de Italiaanse Serie A werd maandagavond eveneens gespeeld. Stefan de Vrij en Wesley Hoedt kwamen met SS Lazio in actie tegen AC Milan, dat met veel moeite een 1-1 gelijkspel wist af te dwingen.



AC Milan maakt een tegenvallende periode door en ook in Rome leek het doemscenario weer op te spelen. Aanvankelijk wist doelman Gianluigi Donnarumma zijn ploeg overeind te houden, maar vlak voor rust had hij geen antwoord op de overtuigende strafschop van Lucas Biglia.



De Romeinen bleven daarna domineren, maar vergaten verder uit te lopen en dus wist Suso vlak voor tijd de welbekende voetbalwet toe te passen. Lazio blijft daardoor zesde, waar Milan op plek zeven terug te vinden is.