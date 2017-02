Michel van Egmond heeft een verleden bij het weekblad Voetbal International, het praatprogramma Voetbal Inside en schreef meerdere voetbalboeken. Toch neemt de schrijver de sport nauwelijks serieus.



"Dat is een wereld die ik al een tijdje niet echt bloedserieus meer kan nemen", legt Van Egmond uit aan RTV Rijnmond. "Er zijn dingen in het voetbal die wij als publiek voor lief hebben genomen en gewend aan zijn geraakt, maar die voor een buitenstaander best wel gek zijn."



In zijn optiek domineert 'een soort wetenschappelijke toon'. Zelf haalt hij het onsportieve incident rond Ajax-verdediger Joël Veltman aan. "Hij doet iets onsportief, maar dat het zo serieus wordt genomen vind ik lachwekkend. Trump is nog net niet van de voorpagina's verdrongen door Veltman. Je ziet eindelijk iets wat je nog nooit hebt gezien en dat is fijn, want veel voetballers lijken op elkaar in gedrag en zijn inwisselbaar."