Bizar verhaal in Leicester loopt door: 'Ranieri geeft signaal af'

Claudio Ranieri leidde Leicester City vorig seizoen nog naar het kampioenschap, maar dit seizoen moet de club vrezen voor degradatie. Na de 2-0 nederlaag bij Swansea City staan 'The Foxes' zeventiende met twee punten voorsprong op hekkensluiter Sunderland.



Ranieri beaamde dat het 'moeilijk' is om de problematiek te beëindigen. Sterren als Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Danny Drinkwater, Wes Morgan en Christian Fuchs zijn daardoor niet meer zeker van een basisplaats en dat na het zeer succesvolle debuutseizoen onder de Italiaanse coach.



Zelf is Ranieri het nu ook wel zat. "Elke keer als ik met de spelers praat, hebben ze er vertrouwen in dat ze de situatie kunnen veranderen. Maar nu moeten we de oplossing erg snel zien te vinden." Zelf wilde hij niets prijsgeven, maar het slachtofferen van enkele spelers lijkt een serieuze optie.



Overigens is Leicester City buiten de Premier League wél succesvol. De club staat in de achtste finale van de FA Cup en mag in dezelfde ronde ook aantreden in de Champions League, wat het verhaal van Ranieri en consorten des te specialer maakt.