Kuyt laat emotie zien: "Vond wel dat Dirk een punt had"

Dirk Kuyt zat afgelopen zaterdag op de reservebank van Feyenoord. De aanvoerder mocht tijdens de 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Groningen nog wel invallen, maar het is maar de vraag of hij komend weekeinde wel weer mag starten.



"Ik vond ze echt goed spelen. Het was een van de beste wedstrijden van dit seizoen", oordeelde Jan Boskamp in Voetbal Inside. In zijn ogen wilde trainer Giovanni van Bronckhorst een statement maken: "Kuyt gaat eruit, maar dat kan jullie ook gebeuren. Jullie moeten aan de bak."



Boskamp vindt dat niemand extra krediet heeft, waar René van der Gijp de Katwijker na de winterstop 'gewoon slecht' vindt. Johan Derksen toont juist begrip voor Kuyt. "De aanvoerder is het verlengstuk van de trainer, een aanvoerder is een vaste kracht. Volgend jaar met het ouder worden zal het alleen maar meer worden. Ik vond wel dat Dirk een punt had."