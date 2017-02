Roda JC-leiding legt situatie uit na statement uit Heerenveen

Bij sc Heerenveen is met verbazing gereageerd op de berichtgeving vanuit Roda JC Kerkrade. Volgens de Friezen hebben de Limburgers geen contact opgenomen omtrent Luciano Slagveer en dat klopt volgens de laagvlieger inderdaad.



"We hebben tot twee keer toe contact gehad met Johan Hansma, agent van Slagveer", zo legt technisch directeur Ton Caanen uit aan Voetbal International. "Ze hebben over ons aanbod nagedacht, maar uiteindelijk heeft Slagveer besloten om voor zijn kans te vechten bij Heerenveen."



Caanen zat zondagochtend bij FOX Sports om het recente transferbeleid van Roda JC uit te leggen. Volgens de directeur was een lijstje met spelers niet haalbaar, waaronder sc Heerenveen-aanvaller Luciano Slagveer. Op bestuurlijk niveau is dat dus nimmer tot contact gekomen.



Het contract van Slagveer in Heerenveen loopt af. De buitenspeler zit vooral op de bank en dus lonkt een vertrek.