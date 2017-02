Makaay looft Feyenoorder: "Een uitstekende indruk achtergelaten"

Jong Feyenoord heeft maandagavond dankzij Marko Vejinovic en Bilal Basacikoglu een 1-2 zege geboekt op Jong sc Heerenveen. Trainer Roy Makaay zag een rode kaart voor Simon Gustafson niet fataal worden.



"We hebben verdiend gewonnen", zo laat de oud-international van het Nederlands elftal optekenen op het digitale thuis van Feyenoord. "Ook met tien man hebben de jongens het vanavond prima gedaan. Complimenten voor de teamprestatie."



Makaay liet doelman Kenneth Vermeer opnieuw negentig minuten opdraven en dat beviel hem prima. "Kenneth heeft vanavond een uitstekende indruk achtergelaten. Hij gaf goed leiding aan de achterhoede en maakte in de tweede helft een aantal afstandsschoten onschadelijk", aldus de beloftentrainer.



De oud-spits had ook speeltijd beschikbaar voor spelers als Bart Nieuwkoop, Lucas Woudenberg, Miquel Nelom, en Renato Tapia.