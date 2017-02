Ajacied geeft toe: "Daar was bij mij een bepaalde onvrede over"

Nick Viergever kwam dit seizoen door een blessure van Jaïro Riedewald in het team van Ajax en stond zijn basisplek sindsdien niet meer af. Onder Peter Bosz geldt de verdediger inmiddels als zekerheidje.



Viergever kreeg het goede gevoel niet direct te pakken. "Ik vond niet dat ik onder hem (Bosz, red.) echt een kans kreeg en daar was bij mij een bepaalde onvrede over", vertelt hij aan Ajax Life. "In een eerlijk gesprek vertelde de trainer me dat ik voor hem een belangrijke schakel was."



In die periode moest Bosz nog volop puzzelen. "Het team stond nog niet zoals hij dat voor ogen had. De basis kon nog wijzigen en hij had mijn kwaliteiten er graag bij", zo blikt de Ajacied terug. In zijn optiek was dit ook nodig. "Kijk, ik ben 27. Dat is een leeftijd waarop je wekelijks lekker moet voetballen."



Viergever voegt toe: "Ik wilde sowieso niet nog een seizoen op de bank zitten, maar door dat gesprek gaf Bosz me het gevoel dat ik iets belangrijks aan het team kon bijdragen."