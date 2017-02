Effectief Volendam grijpt derde plek na zege in Utrecht

FC Volendam heeft maandagavond geen fout gemaakt in de Jupiler League. Het Andere Oranje boekte op bezoek bij Jong FC Utrecht een 2-4 overwinning.



In Stadion Galgenwaard kwamen de Domstedelingen goed uit de startblokken. Eigenlijk was het wachten op de 1-0, maar na bijna veertig minuten was het FC Volendam dat de voorsprong in handen nam. Een fraaie aanval werd uiteindelijk afgerond door de van ADO Den Haag afkomstige Dennis van der Heijden.



Bijna achthonderd toeschouwers zagen Jong FC Utrecht na rust niet opgeven. De tiener Nick Venema bracht de thuisploeg weer langszij. Dat kunstje werd herhaald door Gyrano Kerk, die de hernieuwde Volendamse voorsprong (goal Bert Steltenpool) ongedaan wist te maken.



In een spannende slotfase trok FC Volendam de wedstrijd alsnog naar zich toe dankzij een benutte strafschop van Henny Schilder. In blessuretijd gooide opnieuw Steltenpool de wedstrijd op slot. De oranjehemden klimmen hierdoor op naar de derde plek, waar de Domstedelingen zeventiende blijven.



Scoreverloop:

0-1 (38') Dennis van der Heijden

1-1 (53') Nick Venema

1-2 (65') Bert Steltenpool

2-2 (71') Gyrano Kerk

2-3 (84') Henny Schilder (strafschop)

2-4 (90') Bert Steltenpool