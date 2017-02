Het overlijden van Piet Keizer op 73-jarige leeftijd heeft een diepe wond geslagen in het Nederlandse voetbal. Ook in het praatprogramma Voetbal Inside kwam de oud-aanvaller van Ajax en Oranje volop ter sprake.



"Cruijff was de allerbeste, Van Hanegem zat daar heel dicht achter en Piet was de artiest van de drie. Hij was het sierlijkst om naar te kijken", vertelde Johan Derksen in het praatprogramma. "Piet had ook weleens een wedstrijd dat hij geen knikker raakte, dat hij totaal niet tot zijn recht kwam. Cruijff en Van Hanegem waren er altijd."



René van der Gijp zegt over te lopen van de desbetreffende generatie. "Niet alleen over van Piet Keizer. Van Hanegem, Cruijff en Swart. Je moet niet vergeten dat we in de jaren zeventig het voetbal domineerden. Daarbij misschien het mondiale voetbal."



Gijp ziet in de toekomst geen soortgelijke situatie meer plaatsvinden. "Ajax rent nooit meer over het veld met een Europa Cup, laat staan drie."