Spanje neemt met bekerfinale afscheid van iconisch stadion

Atlético Madrid zal niet op het veld staan tijdens de laatste officiële wedstrijd in het Vicente Calderón. Er is besloten om de Spaanse bekerfinale tussen FC Barcelona en Deportivo Alavés op 27 mei in dit stadion te organiseren.



Atlético speelde de afgelopen vijftig jaar in het Vicente Calderón, maar verhuizen in de zomer naar een gloednieuw onderkomen. Met de bekerfinale zal er officieel afscheid worden genomen van dit legendarische complex. Ook het Bernabéu was hiervoor in beeld, alleen zag Real Madrid dit idee niet zitten.



Het is niet uitzonderlijk dat de bekerfinale van Spanje in het stadion van Atlético wordt afgewerkt. Dit gebeurde dertien keer eerder, waarbij FC Barcelona vijf keer een prominente rol speelde. Overigens wist de Catalaanse topclub er daar drie van te winnen.