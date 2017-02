Drenthe onthult: "Heb nog aantrekkelijke aanbiedingen gekregen"

Royston Drenthe heeft voor verbijstering gezorgd door al op 29-jarige leeftijd te stoppen als voetballer. Volgens de verdediger annex middenvelder waren er wel mogelijkheden om actief te blijven, maar zijn rapcarrière heeft voorrang gekregen.



"Mijn ambities in de muziek zijn te groot om het nog te combineren", laat Drenthe weten aan FC Rijnmond. "Ik heb nog aantrekkelijke aanbiedingen gekregen, maar dit was het gewoon. Ik ben blij dat ik voor mezelf de knoop heb doorgehakt."



De Rotterdammer legt uit: "Het leukste is zelf spelen, maar er waren te veel randzaken die mij uit de tent lokten. Daardoor heb ik bepaalde dingen gedaan die anderen misschien niet zouden doen. Nu hoef ik daar niet meer aan te denken. Al heb ik geen spijt van bepaalde dingen die ik heb gedaan."



Drenthe speelde voor clubs als Feyenoord, Real Madrid en Everton. De Nederlander zegt 'met een gerust hart' terug te blikken. "Ik heb mooie tijden en zware tijden meegemaakt. Issues met betalingen zijn bij veel clubs voor gekomen, maar ik mag echt niet klagen. Ik kan altijd zeggen dat ik op 20-jarige leeftijd bij Real Madrid heb gevoetbald."