Focus gericht op Nijhuis: "Zeker een penalty moeten krijgen"

Er is duidelijk sprake van een dip in Friesland. Subtopper sc Heerenveen wist alleen het eerste duel na de winterstop winnend af te sluiten en tegen AZ (1-2) werd zelfs een nieuwe nederlaag geleden.



"Los van de uitslag was het een hele vervelende middag", vertelt Reza Ghoochannejhad in gesprek met de Leeuwarder Courant. "We hebben ons niveau niet gehaald, want we kunnen veel beter. Maar we slaagden er voor de pauze niet in AZ onder druk te krijgen."



De Iraniër vervolgt: "Als het voetballend niet wil, dan moet je het op een andere manier proberen. In de tweede helft was het iets beter, maar niet goed genoeg." Zo werden meerdere penaltyclaims afgewezen. "Er waren zeker drie of vier situaties in het strafschopgebied waarbij we zeker een penalty hadden moeten krijgen."